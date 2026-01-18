ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (18) podem trazer prêmios

Com o Sol e a Lua unindo forças, este 18 de janeiro de 2026 promete ser o dia da virada para quem souber planejar

Se você acha que domingo é apenas dia de descanso, o céu de hoje tem um recado diferente. Neste 18 de janeiro de 2026, estamos vivendo uma concentração raríssima de energia em Capricórnio.

O Sol e a Lua estão caminhando juntos, o que na astrologia significa um momento de clareza total: é a hora de tirar os sonhos do papel e dar a eles uma estrutura real.

Para quem gosta de tentar a sorte, o recado é claro: nada de apostas feitas no susto. Hoje, o universo privilegia quem usa a lógica e a paciência.

É um domingo com uma "vibe" mais séria, mas extremamente próspera. Se você sentiu que esta semana foi de altos e baixos, hoje é o dia de colocar ordem na casa e, quem sabe, no bolso.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

Sua mente não para, ariano. Mesmo no domingo, você está focado no sucesso. O segredo hoje é usar essa ambição para projetar sua imagem. No amor, relaxe um pouco a guarda. A sorte acompanha sua determinação. Números da sorte: 11, 24, 41

Touro (21/04 a 20/05)

O céu hoje é um abraço para você. Você sente uma segurança maior para sonhar alto e planejar aquela viagem ou curso. Sua vitalidade está lá no topo! Aposte em números que tragam uma sensação de expansão. Números da sorte: 6, 15, 31

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Menos conversa e mais profundidade. O domingo pede que você olhe para suas finanças com lupa. Sabe aquele investimento parado? Pode ser a hora de mexer. No amor, a conexão real vale mais que mil palavras. Números da sorte: 10, 19, 42

Câncer (21/06 a 22/07)

O foco hoje está no "nós". É dia de olhar para as parcerias e para o coração. Saber ceder não é perder, é ganhar equilíbrio. A sorte pode vir através de um conselho de alguém muito próximo a você. Números da sorte: 3, 54, 37

Leão (22/07 a 22/08)



Um domingo de "faxina", tanto na casa quanto na vida. Você vai sentir prazer em organizar sua rotina. Pequenos gestos de cuidado com a saúde e com quem você ama vão atrair boas vibrações para o seu bolso. Números da sorte: 2, 60, 47

Virgem (23/08 a 22/09)

Um dos seus melhores dias no ano! Sua criatividade está estruturada e você se sente pronto para brilhar. Projetos pessoais ganham um empurrãozinho extra dos astros. No jogo ou no amor, confie no seu taco. Números da sorte: 2, 20, 56

Libra (23/09 a 22/10)

Recarregue as baterias com a família e evite dramas desnecessários. A paz doméstica é o seu maior tesouro neste domingo. A sorte pode estar escondida em algo ligado à sua casa. Números da sorte: 5, 28, 48

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua mente está direta ao ponto. Dia excelente para estudos técnicos ou para aquela conversa séria que você estava adiando. Use sua lógica para escolher suas dezenas e não deixe a emoção atrapalhar seu julgamento. ​Números da sorte: 2, 19, 30



Sagitário (22/11 a 21/12)

Hora de trocar o otimismo cego pelo pragmatismo. O céu foca no seu saldo bancário. Valorize seu tempo e seu talento. Se for sair, lembre-se: a simplicidade hoje é o que há de mais elegante e próspero. Números da sorte: 8, 29, 60

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com o Sol e a Lua no seu signo, você é um imã de realizações. Sua energia está renovada e o mundo está prestando atenção em você. Assuma o controle e aposte na sua própria capacidade de vencer. Números da sorte: 11, 22, 37

Aquário (20/01 a 18/02)

Aquiete o coração. O domingo pede um pouco de isolamento para que você ouça o que a sua alma tem a dizer. Finalize o que está pendente no silêncio; o barulho externo só vai te distrair da sua verdadeira sorte. Números da sorte: 10, 23, 59

Peixes (20/02 a 20/03)

Seus amigos são sua bússola hoje. Procure estar com quem compartilha os mesmos sonhos práticos que você. O networking pode render frutos inesperados. Sonhe em grupo, mas planeje sozinho. Números da sorte: 23, 13, 54