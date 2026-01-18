Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (18) podem trazer prêmios

Com o Sol e a Lua unindo forças, este 18 de janeiro de 2026 promete ser o dia da virada para quem souber planejar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você acha que domingo é apenas dia de descanso, o céu de hoje tem um recado diferente. Neste 18 de janeiro de 2026, estamos vivendo uma concentração raríssima de energia em Capricórnio.

O Sol e a Lua estão caminhando juntos, o que na astrologia significa um momento de clareza total: é a hora de tirar os sonhos do papel e dar a eles uma estrutura real.

Para quem gosta de tentar a sorte, o recado é claro: nada de apostas feitas no susto. Hoje, o universo privilegia quem usa a lógica e a paciência.

É um domingo com uma "vibe" mais séria, mas extremamente próspera. Se você sentiu que esta semana foi de altos e baixos, hoje é o dia de colocar ordem na casa e, quem sabe, no bolso.

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Sua mente não para, ariano. Mesmo no domingo, você está focado no sucesso. O segredo hoje é usar essa ambição para projetar sua imagem. No amor, relaxe um pouco a guarda. A sorte acompanha sua determinação.
  • Números da sorte: 11, 24, 41

  • Touro (21/04 a 20/05)
    O céu hoje é um abraço para você. Você sente uma segurança maior para sonhar alto e planejar aquela viagem ou curso. Sua vitalidade está lá no topo! Aposte em números que tragam uma sensação de expansão.
  • Números da sorte: 6, 15, 31

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Menos conversa e mais profundidade. O domingo pede que você olhe para suas finanças com lupa. Sabe aquele investimento parado? Pode ser a hora de mexer. No amor, a conexão real vale mais que mil palavras.
  • Números da sorte: 10, 19, 42

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    O foco hoje está no "nós". É dia de olhar para as parcerias e para o coração. Saber ceder não é perder, é ganhar equilíbrio. A sorte pode vir através de um conselho de alguém muito próximo a você.
  • Números da sorte: 3, 54, 37

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Um domingo de "faxina", tanto na casa quanto na vida. Você vai sentir prazer em organizar sua rotina. Pequenos gestos de cuidado com a saúde e com quem você ama vão atrair boas vibrações para o seu bolso.
  • Números da sorte: 2, 60, 47

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Um dos seus melhores dias no ano! Sua criatividade está estruturada e você se sente pronto para brilhar. Projetos pessoais ganham um empurrãozinho extra dos astros. No jogo ou no amor, confie no seu taco.
  • Números da sorte: 2, 20, 56

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
LEIA MAIS SOBRE O CASO

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Recarregue as baterias com a família e evite dramas desnecessários. A paz doméstica é o seu maior tesouro neste domingo. A sorte pode estar escondida em algo ligado à sua casa.
  • Números da sorte: 5, 28, 48

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Sua mente está direta ao ponto. Dia excelente para estudos técnicos ou para aquela conversa séria que você estava adiando. Use sua lógica para escolher suas dezenas e não deixe a emoção atrapalhar seu julgamento.
  • ​Números da sorte: 2, 19, 30

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Hora de trocar o otimismo cego pelo pragmatismo. O céu foca no seu saldo bancário. Valorize seu tempo e seu talento. Se for sair, lembre-se: a simplicidade hoje é o que há de mais elegante e próspero.
  • Números da sorte: 8, 29, 60

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio (22/12 a 20/01)

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Com o Sol e a Lua no seu signo, você é um imã de realizações. Sua energia está renovada e o mundo está prestando atenção em você. Assuma o controle e aposte na sua própria capacidade de vencer.
  • Números da sorte: 11, 22, 37

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Aquiete o coração. O domingo pede um pouco de isolamento para que você ouça o que a sua alma tem a dizer. Finalize o que está pendente no silêncio; o barulho externo só vai te distrair da sua verdadeira sorte.
  • Números da sorte: 10, 23, 59

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Seus amigos são sua bússola hoje. Procure estar com quem compartilha os mesmos sonhos práticos que você. O networking pode render frutos inesperados. Sonhe em grupo, mas planeje sozinho.
  • Números da sorte: 23, 13, 54

​Dica para hoje: Capricórnio nos ensina que o sucesso é 1% sorte e 99% preparação. Aproveite o domingo para organizar sua semana. Quando você sabe para onde vai, o universo abre o caminho.

