Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (18) podem trazer prêmios

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 06:00
Se você acha que domingo é apenas dia de descanso, o céu de hoje tem um recado diferente. Neste 18 de janeiro de 2026, estamos vivendo uma concentração raríssima de energia em Capricórnio.
O Sol e a Lua estão caminhando juntos, o que na astrologia significa um momento de clareza total: é a hora de tirar os sonhos do papel e dar a eles uma estrutura real.
Para quem gosta de tentar a sorte, o recado é claro: nada de apostas feitas no susto. Hoje, o universo privilegia quem usa a lógica e a paciência.
É um domingo com uma "vibe" mais séria, mas extremamente próspera. Se você sentiu que esta semana foi de altos e baixos, hoje é o dia de colocar ordem na casa e, quem sabe, no bolso.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Dica para hoje: Capricórnio nos ensina que o sucesso é 1% sorte e 99% preparação. Aproveite o domingo para organizar sua semana. Quando você sabe para onde vai, o universo abre o caminho.