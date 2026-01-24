Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (24) prometem ganhos inesperados

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Sábado chegou com aquele cheirinho de mudança no ar. Hoje, 24 de janeiro de 2026, a Lua continua seu passeio pelo signo de Áries, mas com um toque especial: ela nos empurra para a independência. É aquele dia em que a gente acorda com vontade de resolver a vida, tirar os planos da gaveta e, quem sabe, dar aquele passo ousado que o destino está pedindo.

Se você está sentindo que hoje é o seu dia, não ignore esse pressentimento. O universo está em movimento e a sorte costuma sorrir para quem tem atitude. 

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Sua confiança está lá no topo, o que te deixa irresistível para o amor. No trabalho e nos planos pessoais, o segredo é a ousadia. Só um aviso: cuidado para não querer mandar em todo mundo, ok?
  • Números da sorte: 11, 29, 47

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Sábado pede calma. No amor, você vai preferir o silêncio de um abraço do que o barulho de uma festa. É um excelente momento para sentar, olhar suas finanças e planejar aquele investimento que vai render frutos no futuro.
  • Números da sorte: 6, 15, 33

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O sábado promete uma vida social agitada e, no meio de tantas conversas, pode surgir alguém que mude seu jeito de ver o amor. No networking, uma conversa despretensiosa pode virar dinheiro no bolso amanhã.
  • Números da sorte: 3, 21, 58

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Equilíbrio é a palavra-chave. Não deixe que o estresse das obrigações azede o clima com quem você ama. No lado profissional, mesmo sendo sábado, sua imagem está em alta e o reconhecimento pelo seu esforço está chegando.
  • Números da sorte: 8, 40, 52

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • O céu pede aventura, viagens e novas experiências. Se está solteiro, alguém de longe ou de uma cultura diferente pode balançar seu coração. Mantenha o otimismo, ele é sua melhor proteção.
  • Números da sorte: 9, 18, 45

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    O sábado traz uma intensidade fora do comum. É dia de papo reto, de resolver mistérios e mergulhar fundo nos sentimentos. Ótimo momento para lidar com documentos, heranças ou partilhas. Sua percepção está afiadíssima.
  • Números da sorte: 13, 27, 31

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Parceria é o nome do jogo. O foco total está nos relacionamentos e compromissos sérios. Se você tem um sócio ou parceiro, o trabalho em dupla hoje vai render muito mais do que se estivesse sozinho.
  • Números da sorte: 7, 22, 39

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    O amor hoje se manifesta nos pequenos detalhes. Um favor, um cuidado, uma atenção... isso vale mais que joias. Aproveite a disciplina do dia para colocar a casa em ordem e organizar sua rotina.
  • Números da sorte: 14, 36, 50

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Seu carisma está tão alto que você consegue convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. No amor, o clima é de pura alegria e expressão. Só não exagere nos excessos da noite.
  • Números da sorte: 5, 20, 41

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O sábado pede um retorno às raízes. Estar com a família ou cuidar de assuntos domésticos trará a paz que você busca. Se precisar trabalhar, tente separar bem as coisas para não levar problemas de casa para o escritório.
  • Números da sorte: 4, 28, 56

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Sua fala está poderosa. Use a comunicação para resolver pendências ou se declarar para alguém. Sua mente está ágil, o que favorece vendas rápidas e ideias brilhantes que surgem do nada.
  • Números da sorte: 2, 17, 44

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Segurança e conforto: é isso que você quer hoje. No amor, prefira o sossego. Na vida financeira, o dia é promissor; seus talentos estão sendo valorizados e pode surgir um ganho que você não esperava.
  • Números da sorte: 1, 12, 60

