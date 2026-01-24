ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (24) prometem ganhos inesperados

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 06:00

Sábado chegou com aquele cheirinho de mudança no ar. Hoje, 24 de janeiro de 2026, a Lua continua seu passeio pelo signo de Áries, mas com um toque especial: ela nos empurra para a independência. É aquele dia em que a gente acorda com vontade de resolver a vida, tirar os planos da gaveta e, quem sabe, dar aquele passo ousado que o destino está pedindo.

Se você está sentindo que hoje é o seu dia, não ignore esse pressentimento. O universo está em movimento e a sorte costuma sorrir para quem tem atitude.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

Sua confiança está lá no topo, o que te deixa irresistível para o amor. No trabalho e nos planos pessoais, o segredo é a ousadia. Só um aviso: cuidado para não querer mandar em todo mundo, ok?

Touro (21/04 a 20/05)

Sábado pede calma. No amor, você vai preferir o silêncio de um abraço do que o barulho de uma festa. É um excelente momento para sentar, olhar suas finanças e planejar aquele investimento que vai render frutos no futuro.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O sábado promete uma vida social agitada e, no meio de tantas conversas, pode surgir alguém que mude seu jeito de ver o amor. No networking, uma conversa despretensiosa pode virar dinheiro no bolso amanhã.



Câncer (21/06 a 22/07)

Equilíbrio é a palavra-chave. Não deixe que o estresse das obrigações azede o clima com quem você ama. No lado profissional, mesmo sendo sábado, sua imagem está em alta e o reconhecimento pelo seu esforço está chegando.

Leão (22/07 a 22/08)



O céu pede aventura, viagens e novas experiências. Se está solteiro, alguém de longe ou de uma cultura diferente pode balançar seu coração. Mantenha o otimismo, ele é sua melhor proteção. Números da sorte: 9, 18, 45

Virgem (23/08 a 22/09)

O sábado traz uma intensidade fora do comum. É dia de papo reto, de resolver mistérios e mergulhar fundo nos sentimentos. Ótimo momento para lidar com documentos, heranças ou partilhas. Sua percepção está afiadíssima.



Libra (23/09 a 22/10)

Parceria é o nome do jogo. O foco total está nos relacionamentos e compromissos sérios. Se você tem um sócio ou parceiro, o trabalho em dupla hoje vai render muito mais do que se estivesse sozinho.



Escorpião (23/10 a 21/11)

O amor hoje se manifesta nos pequenos detalhes. Um favor, um cuidado, uma atenção... isso vale mais que joias. Aproveite a disciplina do dia para colocar a casa em ordem e organizar sua rotina.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Seu carisma está tão alto que você consegue convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. No amor, o clima é de pura alegria e expressão. Só não exagere nos excessos da noite.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O sábado pede um retorno às raízes. Estar com a família ou cuidar de assuntos domésticos trará a paz que você busca. Se precisar trabalhar, tente separar bem as coisas para não levar problemas de casa para o escritório.



Aquário (20/01 a 18/02)

Sua fala está poderosa. Use a comunicação para resolver pendências ou se declarar para alguém. Sua mente está ágil, o que favorece vendas rápidas e ideias brilhantes que surgem do nada.



