Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (24) prometem ganhos inesperados

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 06:00
Sábado chegou com aquele cheirinho de mudança no ar. Hoje, 24 de janeiro de 2026, a Lua continua seu passeio pelo signo de Áries, mas com um toque especial: ela nos empurra para a independência. É aquele dia em que a gente acorda com vontade de resolver a vida, tirar os planos da gaveta e, quem sabe, dar aquele passo ousado que o destino está pedindo.
Se você está sentindo que hoje é o seu dia, não ignore esse pressentimento. O universo está em movimento e a sorte costuma sorrir para quem tem atitude.
