Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (31) trazem dinheiro e sorte

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 06:00
Chegamos ao último dia de janeiro de 2026. Já parou para pensar em como esse mês voou? Hoje, sábado (31), o céu prepara uma transição curiosa: começamos a manhã naquele ritmo acelerado e comunicativo de Gêmeos, mas, conforme o dia avança, a Lua entra no signo de Câncer.
O que isso significa? Que a tarde e a noite pedem mais aconchego, intuição aguçada e aquele cheirinho de casa. Para quem gosta de tentar a sorte, essa mudança de energia é um prato cheio: a intuição canceriana é famosa por "soprar" os números certos no ouvido de quem está atento.
