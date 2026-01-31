Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (31) trazem dinheiro e sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Chegamos ao último dia de janeiro de 2026. Já parou para pensar em como esse mês voou? Hoje, sábado (31), o céu prepara uma transição curiosa: começamos a manhã naquele ritmo acelerado e comunicativo de Gêmeos, mas, conforme o dia avança, a Lua entra no signo de Câncer.

O que isso significa? Que a tarde e a noite pedem mais aconchego, intuição aguçada e aquele cheirinho de casa. Para quem gosta de tentar a sorte, essa mudança de energia é um prato cheio: a intuição canceriana é famosa por "soprar" os números certos no ouvido de quem está atento.

Leia mais

Imagem - Morre Catherine O'Hara, a eterna mãe de Kevin em 'Esqueceram de Mim', aos 71 anos

Morre Catherine O'Hara, a eterna mãe de Kevin em 'Esqueceram de Mim', aos 71 anos

Imagem - 17 artistas independentes que você precisa ouvir para salvar sua playlist hoje

17 artistas independentes que você precisa ouvir para salvar sua playlist hoje

Imagem - Melody é internada às pressas em São Paulo após passar mal e cancela shows

Melody é internada às pressas em São Paulo após passar mal e cancela shows

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Sua manhã promete ser agitada e cheia de conversas, mas o corpo vai pedir "arrego" mais tarde. No amor, troque a balada por um momento a dois mais reservado. No trabalho, aproveite o sábado apenas para organizar a agenda; nada de inventar moda agora.
  • Números da sorte: 7, 19, 42

  • Touro (21/04 a 20/05)
    • O sábado pede conforto e segurança. No amor, um jantarzinho caseiro vai valer mais que qualquer presente caro. Nas finanças, use o dia para planejar o orçamento de fevereiro com calma; sua mente está ótima para encontrar onde economizar.
  • Números da sorte: 4, 25, 33

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Aproveite o charme em alta para resolver qualquer mal-entendido no romance. No trabalho, sua agilidade vai te ajudar a matar as pendências rapidinho para aproveitar o descanso.
  • Números da sorte: 3, 15, 60

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Sua sensibilidade vai bater no teto e a conexão com quem você ama será profunda. No trabalho, siga o seu "faro"; sua intuição para negócios criativos está imbatível hoje.
  • Números da sorte: 9, 21, 54

Leia mais

Imagem - O Universo entrega um presente poderoso e muda o rumo de Gêmeos, Câncer, Sagitário e Peixes neste sábado (31 de janeiro)

O Universo entrega um presente poderoso e muda o rumo de Gêmeos, Câncer, Sagitário e Peixes neste sábado (31 de janeiro)

Imagem - Um teste emocional silencioso revela hoje (31 de janeiro) quem realmente amadureceu

Um teste emocional silencioso revela hoje (31 de janeiro) quem realmente amadureceu

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (31 de janeiro): os signos encerram o mês ajustando prioridades e evitando excessos

Cor e número da sorte de hoje (31 de janeiro): os signos encerram o mês ajustando prioridades e evitando excessos

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Pela manhã, o clima é de festa com amigos. Mas não estranhe se, à noite, você preferir o silêncio. No lado profissional, evite se expor demais hoje; o trabalho de bastidores será muito mais produtivo e tranquilo.
  • Números da sorte: 1, 11, 47

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    O sábado é perfeito para fazer planos com o parceiro ou amigos próximos. No trabalho, sua fama de "pessoa de confiança" será reforçada. Alguém importante pode notar sua dedicação e isso renderá frutos em breve.
  • Números da sorte: 6, 18, 30

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Shows a preços populares: Concha para Todos confirma atrações e datas de 2026

Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026

Bota pra correr: confira o calendário de corridas de rua em 2026 com cupom de desconto

2026 é ano bissexto? Entenda como funciona o calendário

Universo em movimento: 5 signos atraem dinheiro com mais facilidade em 2026

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Que tal uma aventura? O céu te incentiva a sair da rotina e planejar algo grandioso com o par. No trabalho, sua mente está focada no futuro da sua carreira. Ótimo momento para estudar novas estratégias de ganhos.
  • Números da sorte: 8, 22, 59

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    O mistério e a paixão dominam o seu sábado. É o dia ideal para ter conversas profundas e aprofundar os vínculos. Na vida financeira, use seu "olhar de raio-x" para analisar parcerias ou investimentos complexos.
  • Números da sorte: 13, 27, 44

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O foco hoje é o outro. Saiba ouvir e ceder um pouco no relacionamento; o equilíbrio é o segredo do dia. Se tiver que negociar algo, mesmo que informalmente, o sábado está muito favorável para bons acordos.
  • Números da sorte: 5, 17, 39

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Sábado de "mãos à obra". Você vai sentir um prazer enorme em organizar a casa ou deixar suas coisas em ordem para o próximo mês. No trabalho, sua atenção aos detalhes vai evitar erros que passariam batidos pelos outros.
  • Números da sorte: 10, 28, 52

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Deixe o coração falar mais alto e aproveite a espontaneidade no amor. No trabalho, sua criatividade está transbordando; use esse sábado para desenhar projetos que tenham a sua cara.
  • Números da sorte: 2, 20, 48

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Seu lar é o seu refúgio sagrado hoje. Com a Lua entrando em Câncer à noite, o romantismo vai tomar conta do seu ambiente doméstico. Se trabalha com imóveis ou em família, o dia promete ser muito lucrativo.
  • Números da sorte: 12, 36, 55

Leia mais

Imagem - Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

Imagem - Gracyanne Barbosa é pedida em namoro com surpresa romântica; veja fotos

Gracyanne Barbosa é pedida em namoro com surpresa romântica; veja fotos

Imagem - Após BBB 26, Aline Campos é flagrada em clima de romance com deputado federal

Após BBB 26, Aline Campos é flagrada em clima de romance com deputado federal

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante

Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante
Imagem - Estudo descobre que quem come carne tem mais chance de viver até os 100, mas pede um único cuidado

Estudo descobre que quem come carne tem mais chance de viver até os 100, mas pede um único cuidado
Imagem - Qual é o treino de Ivete Sangalo para ter coxas definidas; personal revela segredos

Qual é o treino de Ivete Sangalo para ter coxas definidas; personal revela segredos

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Ex-Vitória, Alerrandro volta ao Brasil para jogar por rival do Leão na Série A
02

Ex-Vitória, Alerrandro volta ao Brasil para jogar por rival do Leão na Série A

Imagem - De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem
03

De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem

Imagem - Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'
04

Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'