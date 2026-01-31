ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (31) trazem dinheiro e sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Chegamos ao último dia de janeiro de 2026. Já parou para pensar em como esse mês voou? Hoje, sábado (31), o céu prepara uma transição curiosa: começamos a manhã naquele ritmo acelerado e comunicativo de Gêmeos, mas, conforme o dia avança, a Lua entra no signo de Câncer.

O que isso significa? Que a tarde e a noite pedem mais aconchego, intuição aguçada e aquele cheirinho de casa. Para quem gosta de tentar a sorte, essa mudança de energia é um prato cheio: a intuição canceriana é famosa por "soprar" os números certos no ouvido de quem está atento.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

Sua manhã promete ser agitada e cheia de conversas, mas o corpo vai pedir "arrego" mais tarde. No amor, troque a balada por um momento a dois mais reservado. No trabalho, aproveite o sábado apenas para organizar a agenda; nada de inventar moda agora. Números da sorte: 7, 19, 42

Touro (21/04 a 20/05)



O sábado pede conforto e segurança. No amor, um jantarzinho caseiro vai valer mais que qualquer presente caro. Nas finanças, use o dia para planejar o orçamento de fevereiro com calma; sua mente está ótima para encontrar onde economizar. Números da sorte: 4, 25, 33

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Aproveite o charme em alta para resolver qualquer mal-entendido no romance. No trabalho, sua agilidade vai te ajudar a matar as pendências rapidinho para aproveitar o descanso. Números da sorte: 3, 15, 60

Câncer (21/06 a 22/07)

Sua sensibilidade vai bater no teto e a conexão com quem você ama será profunda. No trabalho, siga o seu "faro"; sua intuição para negócios criativos está imbatível hoje. Números da sorte: 9, 21, 54

Leão (22/07 a 22/08)



Pela manhã, o clima é de festa com amigos. Mas não estranhe se, à noite, você preferir o silêncio. No lado profissional, evite se expor demais hoje; o trabalho de bastidores será muito mais produtivo e tranquilo. Números da sorte: 1, 11, 47

Virgem (23/08 a 22/09)

O sábado é perfeito para fazer planos com o parceiro ou amigos próximos. No trabalho, sua fama de "pessoa de confiança" será reforçada. Alguém importante pode notar sua dedicação e isso renderá frutos em breve. Números da sorte: 6, 18, 30

Libra (23/09 a 22/10)

Que tal uma aventura? O céu te incentiva a sair da rotina e planejar algo grandioso com o par. No trabalho, sua mente está focada no futuro da sua carreira. Ótimo momento para estudar novas estratégias de ganhos. Números da sorte: 8, 22, 59

Escorpião (23/10 a 21/11)

O mistério e a paixão dominam o seu sábado. É o dia ideal para ter conversas profundas e aprofundar os vínculos. Na vida financeira, use seu "olhar de raio-x" para analisar parcerias ou investimentos complexos. Números da sorte: 13, 27, 44



Sagitário (22/11 a 21/12)

O foco hoje é o outro. Saiba ouvir e ceder um pouco no relacionamento; o equilíbrio é o segredo do dia. Se tiver que negociar algo, mesmo que informalmente, o sábado está muito favorável para bons acordos. Números da sorte: 5, 17, 39

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Sábado de "mãos à obra". Você vai sentir um prazer enorme em organizar a casa ou deixar suas coisas em ordem para o próximo mês. No trabalho, sua atenção aos detalhes vai evitar erros que passariam batidos pelos outros. Números da sorte: 10, 28, 52

Aquário (20/01 a 18/02)

Deixe o coração falar mais alto e aproveite a espontaneidade no amor. No trabalho, sua criatividade está transbordando; use esse sábado para desenhar projetos que tenham a sua cara. Números da sorte: 2, 20, 48