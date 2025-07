NOVELA DAS 6

'Você quer me passar a perna!': Candinho desmascara Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (26)

Zulma tenta se aproximar, mas mocinho percebe armação e reage

Enquanto isso, Candinho se decepciona ao ver Dita ser rejeitada novamente por Tales, o que o deixa incomodado e ainda mais próximo da moça. Mesmo com obstáculos, o sentimento entre os dois parece crescer a cada dia.>

Asdrúbal tenta se reaproximar de Margarida, pedindo uma nova chance. Já Medeia, com pulso firme, toma decisões no sítio e decide afastar Zé dos Porcos e Maria Divina do trabalho, o que enfurece Cunegundes.>