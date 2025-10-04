NOVELA DAS 6

Medeia descobre disfarce de Asdrúbal em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (4)

O sumiço misterioso de Estela movimenta o capítulo deste sábado (4) e gera tensão entre Candinho, Dita e Ernesto

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 05:00

Medéia (Betty Gofman) fica revoltada com atitude de Asdrúbal (Luís Miranda) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo deste sábado (04) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções, com segredos expostos, desconfianças crescentes e um desaparecimento que mexerá com todos os personagens.

A notícia do sumiço de Estela nas águas da lagoa se espalha e causa comoção. Enquanto isso, Quitéria insinua a Celso que Sandra pode estar envolvida nos acontecimentos. Aladim se mantém firme ao lado de Anabela, oferecendo apoio em meio ao turbilhão de acontecimentos.

Candinho, arrependido, implora o perdão de Dita, mas a situação complica ainda mais com a chegada inesperada de Zulma. Em outra frente da trama, Medeia se surpreende ao descobrir que a suposta tia de Zé dos Porcos é, na verdade, Asdrúbal em mais um de seus disfarces.

Paixão finalmente recebe alta, mas Lúcio não esconde a desconfiança sobre a regeneração de Ernesto. Já Olga abre o jogo para Tamires e admite que vem roubando Araújo. A tensão chega ao auge quando Dita enfrenta Ernesto diretamente, questionando-o sobre o desaparecimento de Estela.