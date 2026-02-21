Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (21) para ganhar dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você sentiu que o mundo finalmente parou de correr uma maratona, tem um motivo astral bem claro. Neste sábado, 21 de fevereiro de 2026, a Lua deixa para trás a pressa de Áries e se acomoda no confortável signo de Touro. O que isso significa para a sua "fezinha"? Significa que o palpite de hoje não deve ser no impulso, mas sim baseado na estratégia e no bom senso.

Com o Sol em Peixes e a Lua em Touro, vivemos o chamado "realismo mágico": é o dia perfeito para transformar aquele sonho de ganhar na loteria em algo concreto, cuidando das finanças com os pés no chão. É hora de apreciar as coisas boas da vida sem pressa e focar no que é sólido.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • A correria deu lugar à busca por segurança. No amor, o que vale hoje é o "estar junto" de verdade. No lado financeiro, aproveite para organizar o orçamento e pensar em como fazer o seu talento render mais.
  • Números da sorte: 5, 12, 38

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Com a Lua no seu signo, seu magnetismo pessoal está batendo no teto. No trabalho, sua persistência começa a dar resultados. É um ótimo momento para decisões que pedem cabeça fria.
  • Números da sorte: 2, 11, 47

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Hoje você está mais para "low profile". Prefere o sossego de casa a grandes agitos. No trabalho, atue nos bastidores; sua intuição para fechar bons negócios está afiadíssima, mesmo em silêncio.
  • Números da sorte: 9, 23, 56

  • Câncer (21/06 - 22/07)
    O conforto hoje vem dos amigos leais. Estar em grupo, mas em um ambiente calmo, vai te fazer muito bem. Projetos de longo prazo recebem um empurrãozinho extra da sorte.
  • Números da sorte: 8, 14, 42

  • Leão (23/07 a 22/08)
    O sucesso profissional está na sua mira, mas não esqueça de incluir o parceiro nos seus planos de glória. A Lua ilumina sua carreira, então mostre sua competência e colha os elogios pelo seu esforço.
  • Números da sorte: 10, 25, 49

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Você está em busca de conexões mais maduras e profundas. No trabalho, é o dia ideal para investir em conhecimento técnico ou planejar aquela viagem futura. Sua mente quer crescer, mas com base firme.
  • Números da sorte: 3, 16, 50

  • Libra (23/09 a 22/10)
    O dia pede entrega e pé no chão para resolver qualquer pendência emocional. No financeiro, olho vivo em contratos e parcerias. É um bom momento para gerir o dinheiro que vem de outras fontes.
  • Números da sorte: 6, 22, 44

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Com a Lua no seu signo oposto, o foco são os relacionamentos. No trabalho, prefira cooperar a competir; ouvir o outro lado pode te trazer muito mais lucro agora. Momento bom para firmar compromissos.
  • Números da sorte: 4, 13, 58

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O amor hoje se manifesta na ajuda prática, como lavar a louça ou resolver um problema do par. No trabalho, sua produtividade está nas alturas. Você vai sentir um prazer enorme em ver tudo organizado.
  • Números da sorte: 7, 28, 51

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    A Lua em signo amigo traz sorte, prazer e muita criatividade. Seus talentos estão em evidência, e o lado lúdico ajuda muito nos resultados técnicos.
  • Números da sorte: 11, 29, 60

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • Momento de curtir a família e o conforto do seu cantinho. No trabalho, quem lida com imóveis ou tradição terá um dia excelente. Sua base emocional está sólida como rocha.
  • Números da sorte: 1, 15, 33

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    A comunicação está clara e muito afetuosa. Ótimo para vendas, trocas de informação ou aquele passeio curto para ver algo bonito. No trabalho, a paciência e a logística serão seus maiores diferenciais.
  • Números da sorte: 12, 30, 46

