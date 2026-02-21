Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (21) para ganhar dinheiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 06:00
Se você sentiu que o mundo finalmente parou de correr uma maratona, tem um motivo astral bem claro. Neste sábado, 21 de fevereiro de 2026, a Lua deixa para trás a pressa de Áries e se acomoda no confortável signo de Touro. O que isso significa para a sua "fezinha"? Significa que o palpite de hoje não deve ser no impulso, mas sim baseado na estratégia e no bom senso.
Com o Sol em Peixes e a Lua em Touro, vivemos o chamado "realismo mágico": é o dia perfeito para transformar aquele sonho de ganhar na loteria em algo concreto, cuidando das finanças com os pés no chão. É hora de apreciar as coisas boas da vida sem pressa e focar no que é sólido.
