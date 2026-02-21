ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (21) para ganhar dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 06:00

Se você sentiu que o mundo finalmente parou de correr uma maratona, tem um motivo astral bem claro. Neste sábado, 21 de fevereiro de 2026, a Lua deixa para trás a pressa de Áries e se acomoda no confortável signo de Touro. O que isso significa para a sua "fezinha"? Significa que o palpite de hoje não deve ser no impulso, mas sim baseado na estratégia e no bom senso.

Com o Sol em Peixes e a Lua em Touro, vivemos o chamado "realismo mágico": é o dia perfeito para transformar aquele sonho de ganhar na loteria em algo concreto, cuidando das finanças com os pés no chão. É hora de apreciar as coisas boas da vida sem pressa e focar no que é sólido.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



Touro (20/04 a 20/05)

Com a Lua no seu signo, seu magnetismo pessoal está batendo no teto. No trabalho, sua persistência começa a dar resultados. É um ótimo momento para decisões que pedem cabeça fria. Números da sorte: 2, 11, 47

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Hoje você está mais para "low profile". Prefere o sossego de casa a grandes agitos. No trabalho, atue nos bastidores; sua intuição para fechar bons negócios está afiadíssima, mesmo em silêncio. Números da sorte: 9, 23, 56

Câncer (21/06 - 22/07)

O conforto hoje vem dos amigos leais. Estar em grupo, mas em um ambiente calmo, vai te fazer muito bem. Projetos de longo prazo recebem um empurrãozinho extra da sorte. Números da sorte: 8, 14, 42

Leão (23/07 a 22/08)

O sucesso profissional está na sua mira, mas não esqueça de incluir o parceiro nos seus planos de glória. A Lua ilumina sua carreira, então mostre sua competência e colha os elogios pelo seu esforço. Números da sorte: 10, 25, 49

Virgem (23/08 a 22/09)

Você está em busca de conexões mais maduras e profundas. No trabalho, é o dia ideal para investir em conhecimento técnico ou planejar aquela viagem futura. Sua mente quer crescer, mas com base firme. Números da sorte: 3, 16, 50

Libra (23/09 a 22/10)

O dia pede entrega e pé no chão para resolver qualquer pendência emocional. No financeiro, olho vivo em contratos e parcerias. É um bom momento para gerir o dinheiro que vem de outras fontes. Números da sorte: 6, 22, 44

Escorpião (23/10 a 21/11)

Com a Lua no seu signo oposto, o foco são os relacionamentos. No trabalho, prefira cooperar a competir; ouvir o outro lado pode te trazer muito mais lucro agora. Momento bom para firmar compromissos. Números da sorte: 4, 13, 58



Sagitário (22/11 a 21/12)

O amor hoje se manifesta na ajuda prática, como lavar a louça ou resolver um problema do par. No trabalho, sua produtividade está nas alturas. Você vai sentir um prazer enorme em ver tudo organizado. Números da sorte: 7, 28, 51

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A Lua em signo amigo traz sorte, prazer e muita criatividade. Seus talentos estão em evidência, e o lado lúdico ajuda muito nos resultados técnicos. Números da sorte: 11, 29, 60

Aquário (20/01 a 18/02)



Momento de curtir a família e o conforto do seu cantinho. No trabalho, quem lida com imóveis ou tradição terá um dia excelente. Sua base emocional está sólida como rocha. Números da sorte: 1, 15, 33