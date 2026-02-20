NOVELA DAS 6

Zulma chantageia Candinho e Dita passa mal em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (20)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16:00

Zulma (Heloisa Périssé) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, o capítulo de Êta Mundo Melhor! desta sexta-feira (20) promete fortes emoções.

Zulma sobe o tom e coloca Candinho contra a parede. Sem rodeios, ela afirma que só aceita ajudar a libertar Dita se ele se casar com ela. A proposta soa mais como uma chantagem do que como um acordo, e deixa Candinho dividido entre o amor e o desespero.

Enquanto isso, a situação de Dita se complica ainda mais. Fragilizada na prisão, ela acaba desmaiando, aumentando a preocupação de quem está do lado de fora tentando ajudá-la. Manoela e Margarida não escondem a angústia diante da tristeza da jovem.

Túlio toma uma decisão difícil: resolve se afastar de Estela. A escolha promete abalar a relação dos dois e abrir espaço para novas tensões. Já Anabela se revolta contra o uso do aparelho auditivo, deixando Estela apreensiva.

Ernesto também movimenta a trama. Ele se recusa a aceitar a chantagem envolvendo Sandra e Celso e anuncia que pretende adotar Simbá, surpreendendo a todos. Em paralelo, o delegado se insinua para Quitéria, criando mais um clima desconfortável na história.

Asdrúbal alerta Candinho sobre Ivonete, garantindo que ela não é confiável. Mesmo assim, Lauro decide recebê-la para trabalhar no hospital, o que pode trazer consequências inesperadas. Carmem, por sua vez, aconselha Zulma a repensar a ideia de casamento com Candinho.

E não para por aí: Cunegundes se dedica à preparação de seu novo musical, enquanto Maria Pureza decide se mudar para São Paulo ao lado de Zé dos Porcos, Maria Divina e Picolé, dando início a uma nova fase.