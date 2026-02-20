Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zulma chantageia Candinho e Dita passa mal em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (20)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16:00

Zulma (Heloisa Périssé) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, o capítulo de Êta Mundo Melhor! desta sexta-feira (20) promete fortes emoções.

Zulma sobe o tom e coloca Candinho contra a parede. Sem rodeios, ela afirma que só aceita ajudar a libertar Dita se ele se casar com ela. A proposta soa mais como uma chantagem do que como um acordo, e deixa Candinho dividido entre o amor e o desespero.

Enquanto isso, a situação de Dita se complica ainda mais. Fragilizada na prisão, ela acaba desmaiando, aumentando a preocupação de quem está do lado de fora tentando ajudá-la. Manoela e Margarida não escondem a angústia diante da tristeza da jovem.

Leia mais

Imagem - Dois meses depois, laudo oficial revela o que causou a morte de Peter Greene, ator de 'O Máskara'

Dois meses depois, laudo oficial revela o que causou a morte de Peter Greene, ator de 'O Máskara'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (20) para destravar a sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (20) para destravar a sorte

Imagem - O que é ELA? Entenda a doença que causou a morte do ator Eric Dane aos 53 anos

O que é ELA? Entenda a doença que causou a morte do ator Eric Dane aos 53 anos

Túlio toma uma decisão difícil: resolve se afastar de Estela. A escolha promete abalar a relação dos dois e abrir espaço para novas tensões. Já Anabela se revolta contra o uso do aparelho auditivo, deixando Estela apreensiva.

Ernesto também movimenta a trama. Ele se recusa a aceitar a chantagem envolvendo Sandra e Celso e anuncia que pretende adotar Simbá, surpreendendo a todos. Em paralelo, o delegado se insinua para Quitéria, criando mais um clima desconfortável na história.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

Asdrúbal alerta Candinho sobre Ivonete, garantindo que ela não é confiável. Mesmo assim, Lauro decide recebê-la para trabalhar no hospital, o que pode trazer consequências inesperadas. Carmem, por sua vez, aconselha Zulma a repensar a ideia de casamento com Candinho.

E não para por aí: Cunegundes se dedica à preparação de seu novo musical, enquanto Maria Pureza decide se mudar para São Paulo ao lado de Zé dos Porcos, Maria Divina e Picolé, dando início a uma nova fase.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - Amigos revelam única coisa que faz Bruce Willis sorrir após avanço da demência: 'Gestos sutis'

Amigos revelam única coisa que faz Bruce Willis sorrir após avanço da demência: 'Gestos sutis'

Imagem - Além de Eric Dane, relembre 5 famosos que morreram após diagnóstico de ELA

Além de Eric Dane, relembre 5 famosos que morreram após diagnóstico de ELA

Imagem - Babu Santana muda de quarto no BBB 26 e expõe incômodo com aliadas: 'Cansei'

Babu Santana muda de quarto no BBB 26 e expõe incômodo com aliadas: 'Cansei'

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Globo Globoplay Rede Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados

Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão