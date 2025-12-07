Virada emocional: Universo traz respostas que 4 signos esperavam há semanas hoje (7 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 12:00
Se você acordou com a sensação de que algo está mudando, não é impressão: o céu deste domingo (07) traz uma movimentação intensa que cutuca emoções profundas, relações e percepções pessoais. Cada signo sentirá esse movimento de um jeito, alguns com mais clareza, outros com uma necessidade quase urgente de reorganizar a vida.
Áries - O dia pode provocar um confronto interno entre aquilo que você quer fazer e o que realmente dá para realizar. Evite entrar em brigas impulsivas e use a inquietação para repensar suas crenças e prioridades.
Touro - As emoções se misturam e você pode sentir um certo peso em questões afetivas ou de confiança. Observe as próprias reações e não tome decisões no calor do momento, principalmente em conversas delicadas.
Gêmeos - A comunicação corre solta e levanta questionamentos sobre liberdade, acordos e expectativas. Tendências a mal-entendidos podem surgir, então fale com clareza e ouça com atenção.
Câncer - A sensibilidade aparece com força, trazendo reflexões sobre velhos hábitos e situações familiares. O dia é ótimo para curar algo dentro de você e fortalecer vínculos importantes.
Leão - Seu brilho natural aparece, abrindo espaço para romance, diversão e oportunidades inesperadas. No amor, há chances de momentos extremamente sinceros e cheios de afeto.
Virgem - O momento favorece organização e análise detalhada das situações, inclusive das emocionais. Evite imaginar cenários que não existem: observe antes de concluir.
Libra - A curiosidade te guia e você pode descobrir novas ideias, desejos e caminhos. Conversas importantes iluminam dúvidas que vinham incomodando há dias.
Escorpião - Pequenas tensões em relações próximas pedem calma. Não compre brigas internas ou externas sem necessidade. Parcerias que estavam estagnadas podem mostrar novos horizontes.
Sagitário - Com Marte no seu signo, você sente impulso de agir, mudar e dar novos passos. Só cuidado para não atropelar sentimentos alheios, equilíbrio será essencial.
Capricórnio - Novos projetos podem surgir de conversas simples, e ideias ganham forma se houver foco. Lembre-se de respeitar seu espaço pessoal enquanto se envolve com novas metas.
Aquário - Algo inesperado pode surgir em dinheiro ou relações. A intuição está forte e traz soluções criativas, mas é preciso respirar fundo antes de tomar decisões definitivas.
Peixes - O dia favorece espiritualidade, reflexão e cura emocional. Falar sobre sentimentos trará conexões profundas, especialmente no amor.