Virada emocional: Universo traz respostas que 4 signos esperavam há semanas hoje (7 de dezembro)

A energia do dia mexe com emoções, escolhas amorosas e reorganização de caminhos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 12:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você acordou com a sensação de que algo está mudando, não é impressão: o céu deste domingo (07) traz uma movimentação intensa que cutuca emoções profundas, relações e percepções pessoais. Cada signo sentirá esse movimento de um jeito, alguns com mais clareza, outros com uma necessidade quase urgente de reorganizar a vida.

  • Confira como essa energia chega para você:

Áries - O dia pode provocar um confronto interno entre aquilo que você quer fazer e o que realmente dá para realizar. Evite entrar em brigas impulsivas e use a inquietação para repensar suas crenças e prioridades.

Touro - As emoções se misturam e você pode sentir um certo peso em questões afetivas ou de confiança. Observe as próprias reações e não tome decisões no calor do momento, principalmente em conversas delicadas.

Gêmeos - A comunicação corre solta e levanta questionamentos sobre liberdade, acordos e expectativas. Tendências a mal-entendidos podem surgir, então fale com clareza e ouça com atenção.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
Câncer - A sensibilidade aparece com força, trazendo reflexões sobre velhos hábitos e situações familiares. O dia é ótimo para curar algo dentro de você e fortalecer vínculos importantes.

Leão - Seu brilho natural aparece, abrindo espaço para romance, diversão e oportunidades inesperadas. No amor, há chances de momentos extremamente sinceros e cheios de afeto.

Virgem - O momento favorece organização e análise detalhada das situações, inclusive das emocionais. Evite imaginar cenários que não existem: observe antes de concluir.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
Libra - A curiosidade te guia e você pode descobrir novas ideias, desejos e caminhos. Conversas importantes iluminam dúvidas que vinham incomodando há dias.

Escorpião - Pequenas tensões em relações próximas pedem calma. Não compre brigas internas ou externas sem necessidade. Parcerias que estavam estagnadas podem mostrar novos horizontes.

Sagitário - Com Marte no seu signo, você sente impulso de agir, mudar e dar novos passos. Só cuidado para não atropelar sentimentos alheios, equilíbrio será essencial.

Capricórnio - Novos projetos podem surgir de conversas simples, e ideias ganham forma se houver foco. Lembre-se de respeitar seu espaço pessoal enquanto se envolve com novas metas.

Aquário - Algo inesperado pode surgir em dinheiro ou relações. A intuição está forte e traz soluções criativas, mas é preciso respirar fundo antes de tomar decisões definitivas.

Peixes - O dia favorece espiritualidade, reflexão e cura emocional. Falar sobre sentimentos trará conexões profundas, especialmente no amor.

