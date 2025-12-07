ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (7) podem mudar tudo

Confira as previsões astrológicas do dia e os números que não podem faltar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 08:00

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Se você está pensando em fazer aquela fezinha hoje, 7 de dezembro, a Astrologia pode dar aquele empurrãozinho que faltava. Cada signo está sob vibrações específicas nesta sexta, e muitos deles trazem números que prometem reforçar a energia na hora de escolher as dezenas.

Além disso, as previsões do dia mostram onde você pode encontrar tensão, oportunidades e até um toque de sorte extra.

A seguir, veja seu horóscopo do dia e seus números:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 1, 14, 37

Mensagem: O desejo de expandir horizontes está forte, mas a realidade pode colocar alguns limites no caminho. Evite agir no calor do momento e observe seus impulsos. A reflexão será sua melhor aliada hoje.



Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 5, 22, 48

Mensagem: As emoções estão mais intensas que o normal, especialmente no campo afetivo e nas relações que exigem confiança. Tome cuidado para não levar tudo para o lado pessoal. O dia pede calma e autoconsciência.



Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 3, 15, 51

Mensagem: Liberdade x compromisso: este será seu principal dilema hoje. Conversas importantes surgirão e podem trazer respostas valiosas. O diálogo estará por todos os lados, aproveite.



Câncer (21/06 a 21/07)

Números da sorte: 2, 29, 44

Mensagem: Sensibilidade à flor da pele. Pensamentos profundos e lembranças antigas podem reaparecer. A família e o lar também pedem atenção. Use sua intuição para organizar o que ficou pendente.



Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 6, 19, 55

Mensagem: O brilho leonino está em alta. Diversão, romance e possibilidades novas marcam o dia. No amor, a conexão se fortalece com naturalidade.

Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 8, 24, 46

Mensagem: Hoje é dia de estratégia: reorganizar, analisar e colocar tudo em ordem. No amor, evite criar histórias na sua cabeça, observe mais e tire conclusões com calma.



Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 7, 10, 31

Mensagem: A curiosidade está aguçada e você quererá expandir seu conhecimento. Estudos, conversas profundas e novas ideias te movem hoje.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 4, 11, 27

Mensagem: Relacionamentos próximos podem trazer tensão, mas também crescimento. Evite reações impulsivas e aposte no diálogo claro. Parcerias podem abrir portas importantes.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 9, 25, 33

Mensagem: Com Marte no seu signo, a coragem para agir está em alta. No trabalho, novas direções aparecem. Emocionalmente, pode surgir vontade de mudar o rumo das relações.



Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 13, 30, 52

Mensagem: Ideias compartilhadas podem evoluir para projetos sólidos, desde que haja sintonia. Metas e estudos pedem foco e uma boa dose de realismo.



Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 12, 18, 41

Mensagem: Uma energia inesperada sacode seus relacionamentos e até sua vida financeira. Soluções criativas surgem com facilidade, mas evite agir sem pensar.

