Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (7) podem mudar tudo

Confira as previsões astrológicas do dia e os números que não podem faltar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 08:00

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade
Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Se você está pensando em fazer aquela fezinha hoje, 7 de dezembro, a Astrologia pode dar aquele empurrãozinho que faltava. Cada signo está sob vibrações específicas nesta sexta, e muitos deles trazem números que prometem reforçar a energia na hora de escolher as dezenas.

Além disso, as previsões do dia mostram onde você pode encontrar tensão, oportunidades e até um toque de sorte extra.

Leia mais

Imagem - Morre Cary-Hiroyuki Tagawa, o eterno Shang Tsung de 'Mortal Kombat', aos 75 anos

Morre Cary-Hiroyuki Tagawa, o eterno Shang Tsung de 'Mortal Kombat', aos 75 anos

Imagem - 'Achei que ia arruinar minha vida': Paula Lavigne relembra aborto aos 16 e defende direito das mulheres

'Achei que ia arruinar minha vida': Paula Lavigne relembra aborto aos 16 e defende direito das mulheres

Imagem - Música mais buscada no Google em 2025 é parceria do cantor baiano J. Eskine com Fiuk; veja ranking

Música mais buscada no Google em 2025 é parceria do cantor baiano J. Eskine com Fiuk; veja ranking

A seguir, veja seu horóscopo do dia e seus números:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Números da sorte: 1, 14, 37
    Mensagem: O desejo de expandir horizontes está forte, mas a realidade pode colocar alguns limites no caminho. Evite agir no calor do momento e observe seus impulsos. A reflexão será sua melhor aliada hoje.

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Números da sorte: 5, 22, 48
    Mensagem: As emoções estão mais intensas que o normal, especialmente no campo afetivo e nas relações que exigem confiança. Tome cuidado para não levar tudo para o lado pessoal. O dia pede calma e autoconsciência.

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Números da sorte: 3, 15, 51
    Mensagem: Liberdade x compromisso: este será seu principal dilema hoje. Conversas importantes surgirão e podem trazer respostas valiosas. O diálogo estará por todos os lados, aproveite.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Câncer (21/06 a 21/07)
    Números da sorte: 2, 29, 44
    Mensagem: Sensibilidade à flor da pele. Pensamentos profundos e lembranças antigas podem reaparecer. A família e o lar também pedem atenção. Use sua intuição para organizar o que ficou pendente.

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Números da sorte: 6, 19, 55
    Mensagem: O brilho leonino está em alta. Diversão, romance e possibilidades novas marcam o dia. No amor, a conexão se fortalece com naturalidade.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Números da sorte: 8, 24, 46
    Mensagem: Hoje é dia de estratégia: reorganizar, analisar e colocar tudo em ordem. No amor, evite criar histórias na sua cabeça, observe mais e tire conclusões com calma.

Leia mais

Imagem - O domingo (7 de dezembro) que reorganiza tudo: decisões ganham clareza e sentimentos se alinham

O domingo (7 de dezembro) que reorganiza tudo: decisões ganham clareza e sentimentos se alinham

Imagem - Tarot deste domingo (7 de dezembro) aponta energia emocional elevada e decisões importantes para os signos

Tarot deste domingo (7 de dezembro) aponta energia emocional elevada e decisões importantes para os signos

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar

Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Números da sorte: 7, 10, 31
    Mensagem: A curiosidade está aguçada e você quererá expandir seu conhecimento. Estudos, conversas profundas e novas ideias te movem hoje.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Números da sorte: 4, 11, 27
    Mensagem: Relacionamentos próximos podem trazer tensão, mas também crescimento. Evite reações impulsivas e aposte no diálogo claro. Parcerias podem abrir portas importantes.

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Números da sorte: 9, 25, 33
    Mensagem: Com Marte no seu signo, a coragem para agir está em alta. No trabalho, novas direções aparecem. Emocionalmente, pode surgir vontade de mudar o rumo das relações.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Números da sorte: 13, 30, 52
    Mensagem: Ideias compartilhadas podem evoluir para projetos sólidos, desde que haja sintonia. Metas e estudos pedem foco e uma boa dose de realismo.

  • Aquário (21/01 a 19/02)
    Números da sorte: 12, 18, 41
    Mensagem: Uma energia inesperada sacode seus relacionamentos e até sua vida financeira. Soluções criativas surgem com facilidade, mas evite agir sem pensar.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Números da sorte: 17, 35, 60
    Mensagem: O dia favorece espiritualidade, introspecção e conversas afetivas. No amor e na carreira, a empatia abre caminhos.

Leia mais

Imagem - Wagner Moura é destaque no Critics Choice 2026 com duas indicações; veja categorias

Wagner Moura é destaque no Critics Choice 2026 com duas indicações; veja categorias

Imagem - Virginia Fonseca adota hábito de Vini Jr. e mostra mudança na rotina: 'Copiei dele'

Virginia Fonseca adota hábito de Vini Jr. e mostra mudança na rotina: 'Copiei dele'

Imagem - Harry Potter, DC e Game of Thrones: veja tudo que pode ir para a Netflix após compra da Warner

Harry Potter, DC e Game of Thrones: veja tudo que pode ir para a Netflix após compra da Warner

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tarot da semana revela o que cada signo precisa fazer entre os dias 1º e 7 de dezembro

3 signos vivem uma semana inteira de sorte e boas oportunidades (entre 1º e 7 de dezembro)

Anjo da Fortuna chega e 3 signos podem receber dinheiro inesperado nesta semana (entre 1º e 7 de dezembro)

O universo revela o dia mais sortudo da semana (entre 1 e 7 de dezembro) para cada signo

Carta do Baralho Cigano deste domingo (7 de dezembro) é A Carta: algo importante chegará até você hoje, não deixe escapar

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte: um domingo (7 de dezembro) de cura emocional, bem-estar e clareza para cada signo

Cor e número da sorte: um domingo (7 de dezembro) de cura emocional, bem-estar e clareza para cada signo
Imagem - Por que Napoleão sempre colocava a mão dentro do casaco?

Por que Napoleão sempre colocava a mão dentro do casaco?
Imagem - Tipo de câncer evitável é o de maior incidência no Brasil; conheça

Tipo de câncer evitável é o de maior incidência no Brasil; conheça

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar
01

Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar

Imagem - Áries, Touro, Libra e Peixes recebem um recado decisivo do universo neste domingo (7 de dezembro)
02

Áries, Touro, Libra e Peixes recebem um recado decisivo do universo neste domingo (7 de dezembro)

Imagem - Homem é morto a tiros após tentar roubar carro na orla de Salvador
03

Homem é morto a tiros após tentar roubar carro na orla de Salvador

Imagem - Repórter da TV Bahia se pronuncia pela primeira vez após demissão e anuncia novos projetos
04

Repórter da TV Bahia se pronuncia pela primeira vez após demissão e anuncia novos projetos