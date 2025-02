ELIMINAÇÃO

Enquete BBB 25: Mateus, Aline e Guilherme estão no Paredão, quem você acha que deve ser eliminado? VOTE

Vote na enquete sobre quem deve ser eliminado

Monique Lobo

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 00:27

Aline, Guilherme e Mateus: quem deve ser eliminado? Vote na enquete Crédito: Divulgação

O quinto paredão do BBB 25 foi formado, na noite deste domingo (16), com Mateus, Aline e Guilherme. A líder Eva, que tinha colocado cinco pessoas na Mira do Líder, escolheu Mateus para mandar direto ao paredão. >

Quem também já estava esquentando cadeira por lá foi Diego Hypólito, que caiu no paredão após abrir um dos envelopes de consequência da Prova do Líder, quando eliminado da competição pelo Maike, na última quinta-feira (13). A casa, que dessa vez precisou se dividir em dois grupos para a votação, escolheu Aline e Guilherme para eliminar. >

Foram para a prova Bate-Volta Diego, Aline e Guilherme. Em uma disputa de sorte em três fases, onde precisavam quebrar caixas até achar um ticket dentro delas, Diego se salvou. Com isso, o segundo paredão triplo individual desta edição foi formado. Vote na enquete abaixo e escolha quem deve sair. >

Enquete do 5º paredão do BB25>

Quem você acha que deve sair do programa: Mateus, Aline ou Guilherme? Vote na enquete do CORREIO.>

A votação oficial para eliminar um participante do programa acontece no site do Gshow.>

Saiba como votar>

Atualmente, o Big Brother Brasil utiliza um sistema misto de votação: com o voto da torcida e o voto único. O resultado é dado com base em uma média ponderada dessas duas votações. Esse sistema teve início na edição passada. >

Para votar, tanto pelo voto da torcida quanto pelo voto único, é preciso entrar no site do programa no Gshow e escolher uma das duas opções de voto, ambas de forma gratuita. Na opção da torcida, você vai fazer o login com sua conta Globo e escolher o participante que quer eliminar. Neste caso, é possível votar quantas vezes quiser. >

Já, para a opção de voto único, você vai fazer o login com sua conta Globo e escolher quem quer eliminar. Seu voto vai estar atrelado ao seu CPF. Na hora de finalizar o voto, a validade do documento é confirmada, e só é possível votar uma vez.>

LEIA MAIS Ex-participantes do BBB voltarão ao reality para comandar Sincerão

Como o paredão foi formado>

Sincerão "ensaboado">

Para esquentar ainda mais a competição, o Sincerão desta semana fez os brothers escolherem uma pessoa que “ninguém vai lembrar”, uma que será “eliminada com rejeição” e uma “saboneteira”, na última segunda (10). >

Os mais votados para cada categoria foram: Vilma como alguém que "ninguém vai lembrar", Diogo como o "eliminado com rejeição" e Aline como a mais "saboneteira". >

As escolhas individuais foram:>

Vitória

Ninguém vai lembrar: Vilma

Eliminado com rejeição: Diogo

Saboneteiro: Renata>

Aline

Ninguém vai lembrar: Gabriel

Eliminado com rejeição: Diogo

Saboneteiro: João Gabriel>

Gabriel

Ninguém vai lembrar: Daniele

Eliminado com rejeição: Diego

Saboneteira: Aline>

João Gabriel

Ninguém vai lembrar: Mateus

Eliminado com rejeição: Diego

Saboneteira: Aline>

Mateus

Ninguém vai lembrar: Vilma

Eliminado com rejeição: Diogo

Saboneteira: Eva>

Camila

Ninguém vai lembrar: Vilma

Eliminado com rejeição: Diogo

Saboneteira: Eva>

Diego

Ninguém vai lembrar: Gabriel

Eliminado com rejeição: Diogo

Saboneteiro: Maike>

Daniele

Ninguém vai lembrar: Maike

Eliminado com rejeição: Gabriel

Saboneteira: Vilma>

Delma

Ninguém vai lembrar: Vitória

Eliminado com rejeição: Diogo

Saboneteira: Vilma>

Diogo

Ninguém vai lembrar: Mateus

Eliminada com rejeição: Vitória

Saboneteiro: Diego>

Eva

Ninguém vai lembrar: Mateus

Eliminada com rejeição: Camilla

Saboneteira: Vitória>

Guilherme

Ninguém vai lembrar: Gabriel

Eliminado com rejeição: Diogo

Saboneteira: Vilma>

Maike

Ninguém vai lembrar: Daniele

Eliminado com rejeição: Diego

Saboneteira: Aline>

Vinícius

Ninguém vai lembrar: Vilma

Eliminado com rejeição: Gabriel

Saboneteiro: Maike>

Thamiris

Ninguém vai lembrar: Vilma

Eliminado com rejeição: Diogo

Saboneteira: Eva>

Renata

Ninguém vai lembrar: Mateus

Eliminada com rejeição: Vitória

Saboneteiro: Diego>

Gracyanne

Ninguém vai lembrar: Gabriel

Eliminado com rejeição: Diogo

Saboneteira: Aline>

Vilma

Ninguém vai lembrar: Camilla

Eliminada com rejeição: Thamiris

Saboneteira: Delma>

João Pedro

Ninguém vai lembrar: Daniele

Eliminado com rejeição: Diego

Saboneteira: Aline>

Prova de resistência e desclassificação>

A Prova do Líder desta semana foi de resistência. Os participantes tinham que ficar em um caixa pressionando um totem. A cada vinheta tocada, os jogadores tinham que coletar moedas que caíam de um celular dentro do tempo cronometrado, levar para a caixa em que estavam e voltar a apertar o totem. Quem deixasse de pressionar o totem ou não coletasse todas as moedas a tempo era eliminado.>

Além disso, os seis primeiros eliminados tinham que escolher um envelope com consequências. >

Antes mesmo da prova começar, Tadeu precisou desclassificar três participantes. Mesmo após ele avisar para que ninguém saísse da sala durante a explicação da prova, os gêmeos João Pedro e João Gabriel foram ao banheiro antes de se encaminhar ao "provódromo". A sister Renata também sofreu a punição porque foi ao quarto colocar colírio. >

Já na prova, Delma foi a primeira eliminada e como consequência ela retirou o envelope que a mandou direto para a Xepa. Em seguida, Maike foi o segundo eliminado, junto com Aline. Ela foi vetada da Prova do Anjo. Já Maike, precisou eliminar um dos participantes da prova e escolheu Diego. O ginasta pegou o envelope que o mandou direto ao paredão. >

Daniele foi a quinta eliminada e teve como castigo a impossibilidade de receber imunidade na semana. Camilla, foi a sexta e última eliminada a receber uma consequência: ela também foi para a Xepa. >

Em seguida, saíram Vitória, Vilma, Guilherme, Mateus e Vinícius. Thamiris e Eva resistiram por 12 horas, até que o cansaço fez a nutricionista carioca soltar o totem e perder a prova, garantindo à bailarina cearense a liderança e R$ 10 mil.>

Vingança no Anjo>

No sábado (15), foi a vez da amiga de Eva, a também bailarina Renata levar o colar no Anjo. A prova teve três fases com duelos. >

Primeiro, as duplas tinham que acertar perguntas de verdadeiro ou falso, após um deles observar um ambiente perfumado e o outro responder as questões. Em seguida, as duplas que passaram de fase precisaram disputar um quis e acertar três pontos primeiro. >

Renata fez a prova com Vinícius e, na etapa final da prova, os dois precisaram escolher o frasco perfumado. A cearense acertou, ganhou R$ 10 mil e se tornou o anjo da semana. >

Para o castigo do monstro, ela escolheu seu desafeto Mateus. Ele teve que imitar uma poltrona de confessionário toda vez que uma música tocar na casa.>

A escolha de Mateus, justificou a bailarina, foi em retribuição por ele ter colocado a sua amiga no monstro na semana passada. "Ele é uma pessoa com quem estou tendo embates dentro da casa. É também uma forma de dar reciprocidade ao Monstro", falou.>

LEIA MAIS Raissa e Edy voltam a se apresentar no circo após o BBB25

Na mira>

A líder Eva colocou cinco pessoas na Mira do Líder: Vitória, Mateus, Camilla, Thamiris e Gracyanne. >

Ela justificou suas escolhas, feitas na última sexta-feira (14), da seguinte forma:>

Vitória: "Já votou em mim, é próxima do Mateus e toma as dores dele";>

Mateus: "Tivemos um embate na festa por uma frase que eu falei e que ele não sabia nem o contexto";>

Camilla: "Camilla já falou abertamente que seríamos voto delas. E já votou";>

Thamiris: "Pelo mesmo motivo [que o de Camilla]";>

Gracyanne: "Já votou em mim".>

Paredão formado>

O tão temido paredão começou com duas pessoas que não poderiam ser votadas: Diego, que já estava emparedado, e a líder Eva. Além disso, Daniele também não poderia ser imunizada, por conta da consequência que pegou na Prova do Líder.>

Com isso, 16 participantes poderiam receber votos no confessionário. Foram eles:>

Renata>

João Pedro>

Vilma>

Diogo>

Maike>

Aline>

Vinicíus>

Delma>

Guilherme>

Daniele>

Vitória>

Camilla>

Thamiris>

Gracyanne>

Mateus>

João Gabriel>

A primeira a fazer a sua escolha foi Renata, anjo da semana, que imunizou João Gabriel. >

Em seguida, foi a vez da amiga, Eva, escolher o seu alvo. Entre os que botou na mira, ela mandou Mateus para o paredão. >

Na votação da casa divida por grupos, Aline e Guilherme foram os mais votados de cada grupo e também foram emparedados. >

Veja como foram os votos de cada participante:>

Diogo votou em Vinícius>

Vilma votou em Vinícius>

Renata votou em João Pedro>

Maike votou em Aline>

Aline votou em Maike>

Vinícius votou em Maike>

João Gabriel votou em Aline>

João Pedro votou em Aline>

Guilherme votou em Thamiris>

Delma votou em Vitória>

Gracyanne votou em Guilherme>

Vitória votou em Delma>

Daniele votou em Vitória>

Camilla votou em Guilherme>

Thamires votou em Guilherme>

Mateus votou em Guilherme>